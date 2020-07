Dongen zet deur op een kier voor snelle fietsroute F629

Dat zei verantwoordelijk wethouder Petra Lepolder donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Dongen.

Volgens Lepolder is er de afgelopen dagen overleg geweest met de gemeenten Tilburg en Oosterhout om tot een oplossing te komen. ,,We kwamen uit bij een subsidiepotje van het Rijk: de zogenaamde impulsgelden. Dat is een pot met vijfhonderd miljoen euro speciaal bedoeld voor infrastructurele projecten op lokaal niveau’’, zegt Lepolder.

Slag om de arm

Betekent dat het licht voor de aanleg van de F629 nu op groen staat?

Lepolder houdt nog even een slag om de arm. ,,De aanvraag is inmiddels gedaan, maar het duurt even voordat het in Den Haag beoordeeld is. Als het lukt, wordt de helft van de projectkosten gedekt uit deze pot. Dan wordt de aanleg van de F629 dus een stuk voordeliger. Samen met de provincie gaan de gemeenten in dat geval kijken wat er mogelijk is voor Dongen’’, zegt Lepolder.

Voor Dongen zijn de kosten van de fietsroute langs het Wilhelminakanaal begroot op ruim zeven ton. De gemeenteraad vindt dat, gelet op de financiële problemen bij de gemeente, een veel te groot bedrag en gaf eerder aan een streep door het voorstel te willen zetten. Nu er mogelijk geld is gevonden in Den Haag wil de gemeenteraad de ontwikkelingen afwachten.

Veiligheid

Behalve de financiering is ook de veiligheid van de F629 een discussiepunt. Volgens sommige gemeenteraadsleden is die in het geding, omdat het fietspad breder wordt en het bestaande afgescheiden wandelpad zal opslokken. Volgens Lepolder wordt er gekeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Een optie is volgens de wethouder om op het nieuwe pad, ter hoogte van de sportvelden langs het kanaal, suggestiestroken aan te brengen om zo het wandelgedeelte te markeren.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de fietsroute Dongen-Tilburg pas na 2023 zou worden gerealiseerd, maar eind 2018 werd duidelijk dat dit vervroegd zou worden vanwege de infrastructurele ontwikkelingen in de gemeenten Tilburg en Oosterhout. Zo wordt tussen Dongen en Oosterhout de nieuwe N629 aangelegd.