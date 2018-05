Dongen wil eigen windmolen

Energiecoöperaties

Het geld is het enige waar het windmolenplan nu nog om 'draait'. Het bestemmingsplan is rond, de landelijke subsidie voor duurzame energie is toegekend. Als de leden van de energiecoöperaties - in hun eigen dorp of wijk- samen tien procent van de investering bij elkaar brengen kan geld worden geleend bij een bank. Als alles meezit en het type molen is gekozen, zouden de windmolens al in 2019 kunnen draaien.