Dongen weigerde terecht huisvesting voor 20 seizoensarbeiders, plan nog niet van de baan

's-GRAVENMOER - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de gemeente Dongen in het gelijk gesteld omtrent de opvang van 20 seizoensarbeiders aan de Vaartweg in 's Gravenmoer. Daarmee is de huisvesting nog niet van de baan, want de gemeente heeft al een vernieuwde aanvraag ontvangen.

Dongen had een vergunning voor tijdelijke huisvesting geweigerd, waarop tuinbouwbedrijf Diepstraten, die de vergunning had aangevraagd, naar de rechter stapte. De rechtbank oordeelde echter in het voordeel van de gemeente Dongen. Die besloot op 23 mei 2017 om de vergunningsaanvraag te weigeren omdat er onvoldoende sprake was van goede ruimtelijke ordening om en nabij Vaartweg 22, waar de woningen moesten komen.

'De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat de aanvrager onvoldoende oog heeft gehad voor het woon- en leefklimaat voor seizoenarbeiders op deze locatie. Op dat punt heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld', reageert wethouder Bea van Beers op de uitspraak. 'Op andere punten hebben we getracht een goede situatie voor buurtbewoners te realiseren. Daar geeft de rechtbank echter geen gehoor aan.'

Nieuwe aanvraag

Van Beert is enigszins verbaasd over de nieuwe aanvraag die tuinbouwbedrijf Diepstraten al gedaan heeft, voordat de rechtbank uitspraak had gedaan. 'We zijn verrast dat het bedrijf Diepstraten vooruitlopend op de uitspraak een nieuwe aanvraag heeft ingediend. We zullen deze aanvraag behandelen in het licht van de recente uitspraak. Deze biedt ons een duidelijk kader.'