Dongen vertrouwt ‘omstreden’ partner Tuf Recycling

Dochteronderneming

ASIR is een volledige dochteronderneming van het Estse ASIE dat in Noorwegen in het nieuws kwam toen televisiejournalisten in een reportage aantoonden dat het bedrijf ‘sjoemelde’ bij afgedankte kunstgrasmatten. Van Vugt: ,,We hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat navraag gedaan over ASIE. Ook naar de situatie in Noorwegen. Van het ministerie hebben we begrepen dat er geen reden is om ASIE of ASIR op afstand te houden.’’