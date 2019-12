Dongen trekt beroepszaak tegen Tuf in

DONGEN - De gemeente Dongen trekt het hoger beroep in de zaak rond kunstgrasverwerker Tuf Recycling in. Volgens het gemeentebestuur heeft Tuf zelf betaald voor het ruimen van het vervuilde materiaal op het bedrijfsterrein en is een rechtszaak daarom niet meer nodig.

In maart diende er bij de rechtbank in Breda een zaak van Dongen tegen Tuf, omdat de gemeente wilde voorkomen dat zij zou moeten opdraaien voor de kosten van de schoonmaakactie. Op het bedrijfsterrein aan de Vierbundersweg in Dongen lag tot voor kort veel met rubber vervuild zand. De gemeente Dongen eiste van Tuf dat het bedrijf de troep zou opruimen, maar vreesde dat dit niet zou gebeuren. In dat geval had Dongen voor de dure operatie moeten tekenen.

ASIR

Volgens gemeentewoordvoerder Mark van Rijen heeft Tuf Recycling zich netjes gehouden aan de last onder bestuursdwang die het bedrijf werd opgelegd. ,,Tuf heeft het schoonmaakwerk zelf uitbesteed aan ASIR en inmiddels is de troep weg. Het is daarom zinloos de beroepszaak door te zetten’’, zegt hij.

Het college van burgemeester en wethouders zal eventuele toekomstige kosten die de gemeente in deze kwestie moet maken later alsnog verhalen op Tuf.

Op dit moment is nog altijd onduidelijk wie het stokje van Tuf in Dongen overneemt. In principe is ASIR hiervoor in beeld. Het bedrijf is een dochteronderneming van het Estse ASIE en zetelt in Rotterdam. Maar er dreigt nu een kink in de kabel te komen voor ASIR, omdat het moederbedrijf in Noorwegen verdacht wordt van gesjoemel. Ook in Estland zelf loopt er een onderzoek tegen ASIE (Advanced Sports Installations Europe).

Kroatië

Volgens de Noorse televisiezender TV2 heeft ASIE een afgeschreven kunstgrasmat illegaal uitgevoerd naar Kroatië. Daar werd de mat in de hoofdstad Zagreb opnieuw aangelegd. Dat is tegen de regels, want ASIE had de mat volgens afspraak moeten recyclen. Mogelijk heeft ASIE meer kunstgrasmatten illegaal het uit land uitgevoerd.

De vraag is nu of de gemeente Dongen nog wel in zee kan met dochterbedrijf ASIR. Eerder had Dongen aangegeven hier niet onwelwillend tegenover te staan. Mark van Rijen: ,,We hopen aan het einde van deze maand of begin volgend jaar hier meer over te kunnen zeggen.’’