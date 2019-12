Dongen trekt aan de bel over jeugdzorg

DONGEN - De gemeente Dongen trekt bij minister Hugo de Jonge van VWS aan de bel over de kosten van de jeugdzorg. ,,Incidenten kunnen een grote financiële impact hebben. Je hebt het al snel over extreme bedragen’’, zegt verantwoordelijk wethouder Petra Lepolder.

Het Dongense college van burgemeester en wethouders heeft de lokale zorgen over de toenemende kosten van de jeugdzorg in een brief aan de minister aangekaart. Het voert hiermee een motie van de gemeenteraad uit.

Dongen staat niet alleen in haar grieven over het jeugdbeleid. Vrijwel alle gemeenten in het land kampen in meer of mindere mate met oplopende kosten voor de jeugdzorg sinds zij zelf verantwoordelijk voor dit beleid zijn.

Dagkoersen

Lepolder: ,,Op de schaal van Dongen (ruim 26.000 inwoners, red.) kunnen deze kosten flink oplopen. Het vervelende is dat het dagkoersen zijn. Het gaat om incidenten waarover wij geen controle hebben. In 2018 hadden we in totaal elf kinderen die een beschikking voor verblijf hebben gekregen. Dat kostte de gemeente 507.760 euro.’’

Maar volgens Lepolder kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot enkele tonnen per jaar per persoon als het om zware gevallen gaat. Zeker als kinderen uit huis worden geplaatst, wordt het een duur verhaal. Volgens de wethouder heeft de gemeente geen enkele invloed op de toewijzingen van de rechtbank. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of een kind elders moet worden ondergebracht. Alleen in het voorkomende geval dat een kind in jeugddetentie moet, betaalt de landelijke overheid. Lepolder: ,,Daarom pleit ik met mijn collega’s voor een centrale pot waaruit de gemeenten geld kunnen halen als het uit de hand loopt. Op die manier worden extreme bedragen gedeeld.’’

Entree