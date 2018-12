Dongen tikt kunstgrasmattenverwerker Tuf weer op de vingers

Wie wordt de opvolger van Willemijn van Hees in Geertrui­den­berg?

13:34 GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Kiezen we voor een teamplayer? Met ervaring in de zakenwereld of bij maatschappelijke organisaties? Spontaan? Of liever bedachtzaam? De inwoners van Geertruidenberg mogen het zeggen. Sinds deze week is een enquête online met daarin vragen over stijl, kenmerken en eigenschappen van de nieuw te benoemen burgemeester, de opvolger van Willemijn van Hees.