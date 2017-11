Dongen schaft 'oneerlijke' hondenbelasting af

DONGEN - De hondenbelasting in Dongen verdwijnt. Een motie van Lijst Breugelmans en Volkspartij Dongen (VPD) is donderdagavond tijdens de begrotingsvergadering door de Dongense gemeenteraad aangenomen.

De hondenbelasting wordt met ingang van 2019 in drie jaar tijd afgebouwd. Unaniem is die beslissing niet, CDA en VVD zijn tegen. Waar de motie spreekt van een achterhaald systeem, vinden deze twee fracties dat de gemeente wel degelijk kosten maakt voor de honden in de gemeente, zoals de aanleg en het onderhoud van losloopstroken en de verstrekking van poepzakjes. ,,De vervuiler betaalt”, vindt Pieter Brooijmans van de VVD.

,,Het is een oneerlijke belasting”, brengt Eline van Boxtel (PvdA) daar tegenin. De hondenbelasting is namelijk geen ‘doelbelasting’; de opbrengsten verdwijnen in de algemene middelen. Van Boxtel: ,,Mensen zonder kinderen betalen ook mee aan speelvoorzieningen in de gemeente. Wij steunen de motie.”

Eagle Shelter

Enige discussie is er over Eagle Shelter, die subsidie krijgt van de gemeente voor de opvang van kwetsbare mensen. Sinds 2015 is de gemeente verplicht deze opvang te realiseren. Daarvoor is een pilot opgestart bij Eagle Shelter, die op 31 december afloopt. Een evaluatie moet uitwijzen of de gemeente met Eagle Shelter doorgaat. Volgens een amendement van VPD, CDA, PvdA en VVD moet die evaluatie vóór 1 april 2018 plaatsvinden.

Evaluatie

DP en Lijst Breugelmans hebben er moeite mee dat de subsidie voor Eagle Shelter al voor het hele jaar in de begroting voor 2018 is vastgelegd, terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden. Alle fracties zijn het er wel over eens dat er in ieder geval een opvangvoorziening moet zijn.

Wethouder Piet Panis biedt uitkomst: ,,We hoeven de subsidie niet meteen voor een heel jaar vast te stellen. Eagle Shelter blijft tot aan de evaluatie aan het werk en krijgt dan tijdelijk subsidie, voor maximaal drie maanden.”

Risicoparagraaf

De begroting 2019-2021 wordt in zijn geheel door de raad goedgekeurd, met uitzondering van Democratisch Podium (DP). Martin Montens van DP, met in zijn kielzog het CDA, heeft grote moeite met de zogenaamde ‘risicoparagraaf’, waarin onder meer 600.000 euro is gereserveerd voor de herlocatie van VV Dongen en de herontwikkeling van de huidige locatie. ,,De verhuizing van VV Dongen zou voor de gemeente budgetneutraal zijn”, zegt Montens, ,,waar komt dit bedrag vandaan?”

DP en CDA willen dat het college de risicoparagraaf beter duidt en wel binnen twee weken. Maar zij krijgen de andere partijen niet mee.