Dongen pakt speeltoestellen aan

Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn veel speeltoestellen aan vervanging toe. Het materiaal zou niet zozeer onveilig zijn, maar in ieder geval wel sterk verouderd.

De afgelopen tien jaar is het aantal speeltoestellen verminderd van 448 naar 427 stuks. De teruggang in een aantal bestaande wijken is relatief groot, omdat er in de afgelopen afgelopen tien jaar ook nieuwe toestellen in uitbreidingswijken als De Beljaart en Elzenweide zijn geplaatst.

Budget

Om een verder teruggang tegen te gaan moet het budget voor de speeltoestellen verhoogd worden. In een brief aan de gemeenteraad rekent het college voor dat er de komende zes jaar zeker een ton per jaar nodig. Dat is 88.000 euro meer dan het huidige jaarlijkse bedrag. 'Anders zullen er speeltoestellen verwijderd moeten worden, zonder deze te kunnen vervangen', schrijft het college.

Het college liet de te verwachten levensduur van de huidige speeltoestellen in kaart brengen, nadat de gemeenteraad in november 2017 een motie hiervoor had aangenomen waarin het bestuur werd opgeroepen meer te investeren in het speelmateriaal.

Inspecties

De gemeente Dongen laat het eigen klusteam elk speeltoestel tien keer per jaar inspecteren. Als een toestel niet gerepareerd kan worden, wordt deze meteen verwijderd.