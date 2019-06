Dongen moet de komende jaren schrapen

Groep 7'ers Geertrui­den­berg strijden om titel van fitste klas van het jaar

14 juni GEERTRUIDENBERG - Plaatjes van etenswaren via een hindernisbaan op de juist plek neerleggen in de schijf van vijf, over de stormbaan razen of een reuzen-fruitmemoryspel spelen. Leerlingen van vier basisscholen sloten het Top Fit leefstijlproject vrijdagmorgen af met een heuse scholenbattle. Basisschool de Biekorf ging er uiteindelijk met de bokaal vandoor.