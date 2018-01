Dongen: 'Meer toezicht op straat is wel erg welkom'

KieswijzerIn aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: gemeente Dongen.

Vijf betrokken inwoners van de gemeente Dongen helpen mee met het samenstellen van de KIESwijzer. Aan tafel in café d’Ouwe Sok melden zich: Carlo Kanters (voorzitter wijkraad West I), Janny de Jong (boomkwekerij De Jong), Hamdi Özcan (voorzitter bestuur Isra Moskee), Piet Scheepers (correspondent BN DeStem) en Ellie Oerlemans (heemkundekring De Heerlyckheit Dongen).

Volledig scherm © Janie van de Pas

Natuur

Mogen de natuurgebieden Het Blik en De Duiventoren doorsneden worden door de nieuw aan te leggen N629? ,,Dat nooit!’’, vindt Ellie Oerlemans. Een betere doorstroming? Ja graag. Maar niet ten koste van de weinige natuur die Dongen nog heeft. ,,Eeuwig zonde als we die straks kwijt zijn.’’

Het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik probeerde dit jaar al de provincie Noord-Brabant te bewegen een alternatief voor de N629 te bedenken. Wat vindt u? Moet het nieuwe gemeentebestuur van Dongen alles op alles zetten om beide natuurgebieden te sparen?

Wonen

,,Mijn kinderen van 26 en 28 willen graag op zichzelf wonen, liefst in hun eigen gemeente. Maar ze wonen nog thuis, want in Dongen is er bijna niets voor starters.’’ Als het aan Hamdi Özcan, voorzitter van de Isra Moskee, ligt worden er de komende jaren veel meer woningen voor de nieuwkomers op de woningmarkt in Dongen gebouwd.

En dat niet alleen, ook voor ouderen moet er meer gebouwd gaan worden. Het roer moet drastisch om, vindt Özcan. Moeten er minder appartementen en juist meer starters- en seniorenwoningen in Dongen gebouwd worden?

Samenleving

Sportpark de Biezen aan de Procureurweg is te klein geworden voor VV Dongen, die samen met Tennis de Biezen gebruikmaakt van het terrein. ,,Het is een drama daar’’, vindt ook Janny de Jong, die voorstander is van het verkassen van beide clubs. Maar waar naartoe?

Naar de Noorderlaan, of toch naar nieuwbouwwijk De Beljaart waar de bewoners die daar een huis kochten en dachten rustig te kunnen wonen, not amused zijn. Wat moet voorrang hebben? Hun woonplezier of het belang van de clubs.

Openbare orde

Het is een klacht die je in veel meer kleine gemeenten hoort. We zien de politie hier zo weinig! Moet Dongen weer een eigen politiebureau krijgen, net zoals vroeger. ,,Dat gaat misschien wat ver’’, zegt Carlo Kanters, ,,maar meer toezicht op straat is wel erg welkom.’’

Niet alleen door de politie, maar ook door de zogeheten bijzondere opsporings ambtenaren van de gemeente, de BOA’s. ,,En laat die iets herkenbaars aantrekken zodat we ze ook zien. Moet de gemeente voor meer toezicht op straat zorgen?

Gemeentelijke belastingen, vergunningen

Wie een hond heeft betaalt in de gemeente Dongen 76 euro per jaar aan hondenbelasting. Maar dat gaat veranderen. Vanaf 2019 wordt de hondenbelasting afgeschaft. Piet Scheepers is helemaal voor. ,,Want waar gaat die belasting nou naar toe? Naar de algemene middelen, dus weg er mee.’’