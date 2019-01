Dongen leent starters woningmarkt geld

Eetrecensie Eten bij Koken aan de Markt is een feestje

16:30 GEERTRUIDENBERG - Sinds een jaar is Koken aan de Markt in Geertruidenberg geopend. Het eten is er een feestje, staat op de website. Maar is dat wel zo? We nemen op een donkere januari-avond de proef op de som.