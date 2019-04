Dongen laat afval Tuf Recycling opruimen

Den Hout zoekt nieuw bestuur voor Leefbaar­heids­werk­groep

11:30 DEN HOUT - De Leefbaarheidswerkgroep Den Hout zoekt nieuwe bestuursleden nu het voltallige bestuur op 21 maart is afgetreden. ,,We zoeken zes of zeven nieuwe mensen die de taak op zich willen nemen", zegt Rinze Jaspers namens de werkgroep die gesprekken voert met eventuele kandidaten.