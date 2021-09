Dongen in politieke crisis: wethouder Van Boxtel levert ontslag in en PvdA stapt uit coalitie

De politiek in Dongen is in crisis gestort nu Eline van Boxtel opstapt, en de PvdA zich terugtrekt uit de coalitie met VVD en Volkspartij Dongen.

Breekpunt is het uitstel van de nieuwbouw van integrale kindcentra (IKC) in de gemeente, en over de gymzaal Otterdonk, waar basisscholen gebruik van maken. Het huidige pand wordt gesloopt, en er komt naar alle waarschijnlijkheid geen ander voor in de plaats. Net als voor de zomer bleek ook nu dat de wethouder steken liet vallen in de communicatie.

Felle discussies

Van Boxtel laat in een schriftelijke persverklaring weten: ,,De afgelopen maanden is er binnen het college en in de gemeenteraad veelvuldig gesproken over de schuldenpositie van de gemeente Dongen en de plannen voor onderwijshuisvesting. Ik ben het gedurende deze discussies vaak oneens geweest met het college en met de gemeenteraad en tijdens overleggen ging het er dan ook regelmatig fel aan toe.”

Ze vervolgt: ,,Maar ik hield het doel voor ogen: zorgen dat in Dongen de geplande IKC’s gerealiseerd kunnen worden en zorgen dat het onderwijshuisvestingsbeleid niet de dupe zou worden van een discussie over de verlaging van de schuldpositie van de gemeente Dongen.”

Quote Ik merk dat de politieke basis op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt Eline van Boxtel, wethouder

,,Ik wil bouwen aan onze gemeente. Letterlijk op het gebied van onderwijshuisvesting en woningbouw, maar ook breed binnen mijn portefeuille heb ik de ambitie de goede dingen voor onze inwoners te realiseren. Ik merk dat de politieke basis op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat ik niet de kwaliteit kan leveren waar ik naar streef en waar ik voor sta in mijn werk.”

Ze biedt haar ontslag aan aan burgemeester Marina Starmans, ‘met de intentie zo kort mogelijk gebruik te maken van de wachtgeldregeling’.

Linkse geluid

De PvdA-fractie zegt in een verklaring het besluit van Van Boxtel te steunen en heeft besloten uit de coalitie te stappen. Fractievoorzitter Martin Montens: ,,Als PvdA zijn we aan deze bestuursperiode begonnen om het linkse geluid te vertegenwoordigen in het college en binnen de coalitie van de gemeente Dongen. Afgelopen tijd is gebleken dat wij vaak geïsoleerd stonden in dat geluid.”

Quote Afgelopen tijd is gebleken dat wij vaak geïsoleerd stonden in dat geluid Martin Montens, fractievoorzitter PvdA

,,Wij hebben ons altijd een trouwe coalitiegenoot getoond, maar in de afgelopen maanden ervoeren wij dat met name de grootste partij van onze gemeenteraad steeds een geluid liet horen dat volledig voorbij gaat aan de waarden waar de PvdA voor staat. Met als grootste en meest recente voorbeeld het onderwijshuisvestingsbeleid.”

,,Na jarenlange gedegen voorbereiding door onze PvdA-wethouders, is net voor het punt van besluitvorming, de vorming van fysieke integrale kindcentra en daarmee dus het hele IKC-beleid vanuit de coalitie ter discussie gesteld.”

Eline van Boxtel is reeds 12 jaar actief in de gemeenteraad van Dongen. De PvdA maakt 7,5 jaar deel uit van de coalitie.