Dongen in 2040 'energieneutraal'

Klimaatgericht

In de onlangs gepresenteerde begroting staat het ronkend verwoord. 'Dongen denkt en handelt in 2020 klimaatgericht en is uiterlijk in 2050 klimaatbestendig.' Voor die tijd, in 2040, moet Dongen energieneutraal zijn. Dat betekent dat het gebruik en het opwekken van energie in balans is.

Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn begrippen die bijna als vanzelfsprekend weerklinken in de gemeentelijke begroting. Dat gaan de Dongense burgers de komende jaren merken. In 2020 is het restafval per inwoner jaarlijks maximaal honderd kilo en wordt zeker 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden. Maar vijf jaar later al bedraagt het restafval nog maar dertig kilo per inwoner per jaar. Energie wordt in toenemende mate opgewekt door zonnepanelen, windmolens en biovergisting.