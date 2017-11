Dongen geeft mantelzorgers schouderklopje met waardebonnen

Veiling Raamsdonks wa­ter­sport­cen­trum Hermenzeil opnieuw uitgesteld

12:36 RAAMSDONK - De veiling van watersportcentrum Hermenzeil in Raamsdonk is opnieuw uitgesteld. De openbare veiling op internet zou in eerste instantie eind september plaatsvinden, later werd het begin november. Maandag 4 december is nu de nieuwe datum.