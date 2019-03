Dongen buigt zich over klimaatdoeleinden

In het ontwerp Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) dient op te stellen. De gemeenten zijn hiervoor aan zet. In Hart van Brabant pakken negen gemeenten dit gezamenlijk op, waaronder Dongen. Alle regio’s moeten aan het Rijk een bod doen voor de hoeveelheid duurzame elektriciteit die zij in 2030 gaan realiseren. Daarnaast moeten zij inzichtelijk maken welke warmtebronnen in de regio aanwezig zijn, of deze effectief gemaakt kunnen worden voor 2030 en hoe de warmte in de regio verdeeld moet worden.