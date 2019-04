Dongen bezuinigt kleine miljoen euro

Begin

Jansen zegt dat de eerste bezuiniging van 946.000 euro doorwerkt in de komende jaren en zo doorgroeit naar 1,6 miljoen euro. ,,Een prima begin, maar daarmee zijn we er nog niet’', zegt Jansen. ,,We hebben allereerst gekeken naar de ambtelijke organisatie. Er wordt gewerkt aan verbetering van efficiency, digitalisering en de optimalisatie van het sociaal domein. Met dat laatste bedoel ik praktische maatregelen die niet direct het beleid raken. Op een begroting van twaalf miljoen euro voor het sociaal domein denken we vier ton te kunnen bezuinigen. Daarnaast hebben we geld bespaard door leningen tegen een lagere rente over te sluiten.’’