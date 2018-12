Dongen bereidt zich voor op ijspret

Dat zegt Marianne Buijs van Dongenice. ,,We zijn nu bezig met de tent die zoals altijd op het Wilhelminaplein komt’’, zegt Buijs. ,,Dit jaar mikken we op zo'n 70.000 bezoekers.’’

Wijde omtrek

Dat zijn er volgens Buijs weer meer dan de vorige editie. Met andere woorden: Dongenice groeit en het is sowieso al met afstand de grootste ijsbaan in de regio. Buijs: ,,We trekken bezoekers uit de wijde omtrek. Ze komen uit Oosterhout, Waalwijk, Waspik, De Reeshof en zelfs uit Breda.’’

Dongenice duurt tot 6 januari. Eén van de publiekstrekkers is de roetsbaan op het buitenterrein. Daarnaast zijn er twee grote besloten feesten. Op zaterdag 15 december is de Grote Dongenicefuif en op 5 januari is de Hollandse Avond. ,,De tickets hiervoor waren binnen acht minuten uitverkocht. De doordeweekse curlingcompetitie binnen vijf minuten’’, zegt Buijs.

Populariteit

De organisatie heeft een poule samengesteld van maar liefst 260 vrijwilligers die samen duizend diensten draaien. Dat zegt iets over de populariteit van het evenement. Buijs: ,,Ik denk dat onze kracht is dat we totaal programma verzorgen en een goede keuken hebben. Als mensen hier met hun kinderen of kleinkinderen komen, hoeven ze niet langs de kant te staan blauwbekken. Dongenice is er voor jong en oud.’’

Dat het betrekkelijk kleine Dongen zo in trek is, verbaast Buijs niet. ,,De sfeer is gemoedelijk. Je komt hier veel mensen tegen, veel bekenden’’, zegt zij.