Dongen 2020 in met hoofdpijndossiers

Man op elektri­sche fiets botst tegen Mercedes in Oosterhout

2 januari OOSTERHOUT - Een fietser is donderdagmiddag op de de Pasteurlaan in Oosterhout in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer, de fietser, werd ter plaatse in een ziekenwagen behandeld. Het is onbekend of hij mee moest naar het ziekenhuis.