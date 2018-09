RAAMSDONKSVEER - Ze snappen 'dat het een beetje pijn doet', maar verder is het 'gewoon grappig toch?' De Havo 4-leerlingen bij de fietsenstalling van het Dongemond College in Raamsdonksveer begrijpen niets van de heisa over leerlingen die docenten bashen op internet. ,,Het is hun eigen schuld , zeggen ze. ,,Dan hadden ze hun foto maar niet op social media moeten zetten. "

Volledig scherm Directeur Annelies Wallert (links) en mediacoach/antipest-coördinator Susanne van Rootselaar over de grensen die zijn overschreden © Marja Klein Obbink Seksueel getinte opmerkingen bij een foto van een conciërge die op een bierflesje staat te zuigen? ,,Je ziet toch wat ie doet? Hij zet die foto toch zelf op Facebook ?" En over de suggestieve tekst 'wanneer je meisjes van 16 in korte rokjes buiten ziet lopen? bij een docent die uit het raam kijkt ,,Oke, niet leuk voor hem misschien, maar het blijft toch gewoon grappig?"



Grappig?! Verre van dat, zegt Annelies Wallert, directeur havo/vwo van het Dongemond in Raamsdonksveer over de alarmbellen die zijn afgegaan. Het mag niet, maar dat niet alleen: ,,Docenten zijn heel erg aangeslagen. Dit is afschuwelijk. Er zijn illegaal foto's van docenten in de klas gemaakt. De onderschriften werden ook steeds grover, met nare ziektes en seksueel getint. Dat is een stap te ver."

Ultimatum

Tot eind deze week hebben leerlingen de tijd om de teksten te verwijderen. Het ultimatum en de gesprekken van de mentoren hebben gewerkt. ,,Bijna alles is er al af", constateert Wallert. ,,Twee van de drie instagram-accounts zijn verwijderd."

Dat er een link zou zijn met de onvrede over het 60 minuten-rooster, wuift zij weg. ,,We zijn nog maar vier weken bezig. Na de petitie hebben we aanpassingen gedaan. Alleen de bovenbouw heeft nog lesdagen tot half vijf, hooguit drie keer per week."

De leerlingen die wij spraken ontkennen dat. ,,Het 60 minuten rooster is balen. Wij hebben vier schooldagen tot half vijf. De leerlingen zijn er tegen, de docenten en de ouders hebben geprotesteerd, maar toch hebben ze dat rooster ingevoerd." Maar of dat de reden is van de hetze tegen docenten, weten zij niet.

Respectloos

Pesten is van alle tijden, reageert Susanne van Rootselaar, de mediacoach van het Dongemond College. Als antipest -coördinator stelt zij dat dit 'niks nieuws' is. ,,In mijn middelbare schooltijd deden we ook aan docentje pesten, alleen waren de dingen die er over je gezegd werden niet zichtbaar. Een ander verschil is: wij hoefden het van onze ouders niet te proberen om zo respectloos over leraren te praten. Dat is van deze tijd. Volwassenen zijn geen haar beter. Kijk eens hoe vaak er op social media met de dood wordt bedreigd!"

