Dongemond en Cambreur College geen last van krimp aantal leerlingen

GEERTRUIDENBERG/DONGEN - Het Dongemond College en Cambreur College hebben geen last van een teruglopend leerlingaantal. Waar zich bij de middelbare scholen in Oosterhout vorige week ruim honderd leerlingen minder aanmeldden dan een jaar eerder, is de krimp in Geertruidenberg en Drimmelen minimaal. In Dongen is juist een aardige stijging zichtbaar.