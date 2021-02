Dongemond College in Made gaat binnenklimaat aanpakken

MADE - Het Dongemond College in Made krijgt 210.000 euro subsidie van het Rijk om de luchtkwaliteit en temperatuur in de lokalen te verbeteren. Zelf investeert de school ook nog eens 1,1 miljoen euro.

Het is een forse investering, maar het bestuur wil alles in een keer goed aanpakken. Want: ,,Een gezond binnenklimaat is voor onze leerlingen en medewerkers van vitaal belang”, zegt bestuurder Geert Steenbakkers.

Het huidige binnenklimaat voldoet overigens wel aan de eisen, maar is met het oog op het (landelijke) programma voor frisse scholen wel aan modernisering toe.

Daarom zijn er op het Dongemond College al langer plannen om dit te verbeteren. Door de coronacrisis zijn deze plannen in een stroomversnelling gekomen, omdat het Rijk door de extra noodzaak voor goede ventilatie geld vrij heeft gemaakt.

Warmtepompen en ledverlichting

Steenbakkers is blij met de subsidie. Met name in het oude gedeelte van de school zal er veel gebeuren. ,,Maar ook stukken van het nieuwe gedeelte waar nog natuurlijke ventilatie zit, kan nu worden aangepakt.” Ook wordt het gebouw verduurzaamd met onder andere warmtepompen en ledverlichting. Zonnepanelen liggen er al.

Voor de subsidieaanvraag trok de school op met de gemeente Drimmelen. Wethouder Jürgen Vissers spreekt van een belangrijke stap: ,,Onze jeugd moet in de beste omstandigheden onderwijs krijgen.”

Volledig scherm Jürgen Vissers. © Gemeente Drimmelen

Naast eigen toetsing door de schoolbesturen, heeft ook de gemeente de gebouwen aan het einde van de zomervakantie geïnspecteerd. ,,Alle scholen in de gemeente voldoen in principe in de basis voor de korte termijn, maar op verschillende scholen zijn er verbetermogelijkheden”, zegt Vissers.

2022 oplevering gepland

Het werk start na de zomervakantie en oplevering is gepland in 2022. Steenbakkers: ,,Er zal enige hinder zijn, maar het gebouw is dermate ingedeeld dat we dit voor de leerlingen kunnen beperken.”