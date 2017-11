Dongecentrale wordt eerst evenementenlocatie, daarna centrale voor groen gas

GEERTRUIDENBERG - De Dongecentrale in Geertruidenberg gaat in de toekomst groen gas opwekken. Althans, dat wil de provincie. De bedoeling is dat de komende tien jaar hiervoor voorbereidingen worden getroffen.

Groen gas is een alternatief voor aardgas en is een bewerking van biogas, dat gemaakt wordt uit onder meer slib, tuinafval of koeienmest. Momenteel is groen gas verkrijgbaar bij zo'n 140 tankstations in Nederland, ook zijn tienduizenden huishoudens aangesloten op groen gas. Volgens woordvoerster Eline Philips is de infrastructuur in Geertruidenberg 'uitermate geschikt' voor het opwekken van groen gas. "Mede door de aanwezigheid van water, de snelweg A59, het Amernet en de zware gasaansluiting."

'Uiterst onzeker'

De plannen voor biovergassing bij de Dongecentrale verkeren nog in een pril stadium, verklaart Philips. "De uitkomst van dit traject is uiterst onzeker en de voorbereidingstijd neemt jaren in beslag."

Daarnaast is een subsidie van 27 miljoen euro vanuit het rijk nodig. Dat gebeurt via de Stichting Duurzame Energie. De gemeente Geertruidenberg ziet wel wat in de plannen van de provincie. "Wij zijn hier in principe positief over", meent wethouder Kevin van Oort (GroenLinks). "Alleen is de vraag in hoeverre het gebruik van biomassa om energie op te wekken ook duurzaam is. Dat is wel het geval als de materialen uit de eigen regio worden gehaald."

Volledig scherm Evenementen

De provincie en erfgoedorganisatie BOEi zijn al enkele jaren gezamenlijk eigenaar van de Dongecentrale en deze partijen blijven dat tot zeker 2028. In afwachting van de plannen voor groen gas krijgt het gebouw de komende jaren een tijdelijke bestemming. Zowel het filterhuis als het centralegebouw zijn geschikt als evenementenlocatie. Volgens de provincie zijn er momenteel gesprekken met twee partijen voor de huur van het filterhuis.



Een van die partijen is het bekende Geertruidenbergse bedrijf Bootje Gezond. Eigenaar Bart Heijne bevestigt zijn interesse. "Maar zolang er nergens een handtekening onder staat, kan ik er niets over zeggen." Een ander doel is om het kantoor weer een kantoorfunctie te laten krijgen. Voor zowel de centrale, het filterhuis als het kantoor loopt de vergunningaanvraag nog.

Levendigheid

BOEi en de provincie investeren gezamenlijk 1,3 miljoen euro in de Dongecentrale. Dit is onder meer voor het verwijderen van asbest en het aanbrengen van nieuwe voorzieningen als een vloer, entree, toiletten en verlichting. "Alleen door verhuur ontstaan inkomsten waarmee onderhoud kan worden verricht en het gebouw in stand kan worden gehouden voor de toekomst", verklaart provinciewoordvoerster Philips.

"Door gebruik van de gebouwen ontstaat levendigheid en reuring op deze bijzondere locatie. Bovendien kan de geschiedenis zo gezien en geproefd worden door een breed publiek." De provincie hoopt dat de vergunningen in het voorjaar van 2018 rond zijn.