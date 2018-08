'Dongecentrale voorjaar 2019 klaar voor evenementen'

GEERTRUIDENBERG - Als alles meezit, dan heeft de Dongecentrale in het voorjaar van 2019 nieuwe huurders. De gebouwen worden dan mogelijk als kantoor, evenementenlocatie, conferentieruimte, horeca of bierbrouwerij gebruikt.

Over de precieze invulling kunnen centrale-eigenaren stichting BOEi en de provincie nog niet veel zeggen. Beide partijen willen in september of oktober met een totaalplaatje naar buiten komen. Volgens Joost de Bruijn van erfgoedorganisatie BOEi is het voorjaar van 2019 zeker haalbaar. "Hoe mooi is dat? Honderd jaar na de oprichting van de Dongecentrale."

Biogas

Provincie en BOEi zijn al jaren bezig met de invulling van het grotendeels ongebruikte terrein. De zoektocht naar huurders bleek een weg van de lange adem. De voormalige centrale kwam in 2012 in handen van beide partijen. Enkele maanden geleden kondigde de provincie aan de Dongecentrale te willen gaan gebruiken om biogas op te weken. Dit is een plan voor de lange termijn, over tien jaar. De provincie heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij het rijk. Tot nog toe zonder succes. In maart is er voor de vierde en laatste maal steun aangevraagd. Mocht het rijk niet over de brug komen met subsidie, dan gaan provincie en BOEi op zoek naar andere initiatieven voor energieopwekking.

Kantoren

Totdat de energieplannen een feit zijn, zoeken de partijen naar andere invullingen van het terrein. Zo is het filterhuis gerestaureerd, waardoor dit gebouw mogelijk ingevuld kan worden als een bierbrouwerij. Daarnaast kan het centralegebouw gebruikt worden als evenementenlocatie. In het kantoorgebouw mogen kantoren zich vestigen.

Bekend is dat het bedrijf Bootje Gezond uit Geertruidenberg een van de belangstellende partijen is als huurder voor de Dongecentrale. De Bruijn wil nog niet kwijt wie de huurders worden. "Over enkele maanden komen we met een gaaf verhaal: wat gaan we doen?"

Elektriciteitscentrale