Dolgelukkig na reparatie: vrijwilligers Repair Café vinden het fijn dat ze mensen kunnen helpen

De 72-jarige Willem de Boek is als organisator van het Repair Café erg tevreden over de activiteit die al sinds maart 2015 op het programma staat: ,,Ik ben zelf niet zo handig, maar zorg voor de algehele coördinatie. Iedere editie krijgen we hier gemiddeld een stuk of twintig mensen over de vloer. Wij hebben hier meestal ongeveer acht vrijwilligers zitten die de reparaties uitvoeren. Van naaisters tot techneuten: in principe kun je hier met ieder denkbaar voorwerp terecht tegen een vrijwillige bijdrage. Van printers tot bezemstelen en van kleding tot waterkokers. Je kunt het zo gek niet bedenken. Er komen opvallend veel mensen langs met hun koffiezetapparaat. Die gaan blijkbaar snel kapot. Maar soms is het ook gewoon een kwestie van een knopje omzetten en hop: het werkt weer."