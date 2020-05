Dodenherdenking zonder publiek: ‘We beleven de moeilijkste tijd na de oorlog’

De aangepaste dodenherdenking werd maandagavond uitgezonden op de ORTS, daarbij hield Buijs ook een toespraak. ,,Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog”, sprak de burgemeester. ,,We doen dat onder bijzondere omstandigheden. Niet zoals we gewend zijn samen, hier bij het bevrijdingsmonument. En morgen vieren we 75 jaar vrijheid niet met een feestelijk programma in De Bussel, gezellig in de kroeg of wat verder weg op een van de traditionele Bevrijdingsfestivals. Dit jaar herdenken en vieren we noodgedwongen thuis. We beleven op dit moment de moeilijkste tijd na de oorlog.”