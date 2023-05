Dodenherdenking Oosterhout en kernen: stille tocht naar bevrijdingsmonument in stadspark

Nederland is een sprintland, maar de Oosterhout­se wielrenner Yorick (19) wil juist klimmer worden: ‘Dan maar via het viaduct omhoog’

Om nu te zeggen dat de omgeving rondom woonplaats Oosterhout heuvelachtig is, nee. Maar blijkbaar kun je toch klimmer worden als je er vandaan komt. Yorick Brethouwer (19) is met 1 meter 91 lang en rank en heeft de fysieke ingrediënten om een goede klimmer te worden. ,,Ik probeerde vroeger als kleine jongen altijd de stijl van Alberto Contador na te doen, maar dat is toch zwaarder dan je denkt hoor.”