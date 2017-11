Dodelijk ongeval Geertruidenberg: 22-jarige man weer op vrije voeten

Volgens de politie is er nu geen directe aanleiding om de Verenaar vast te houden. "Dat wil niet zeggen dat hij geen verdachte meer is", zegt woordvoerder Eric Passchier. Het onderzoek is volop bezig. Diverse scenario's worden bekeken. Voorlopig gaat de politie er niet van uit dat er drank in het spel was. "Maar dat is nog een punt van onderzoek."