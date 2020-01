Dode gevonden op A27 bij Nieuwendijk, politie doet onderzoek

video + update Gewonde bij grote brand in loods Raamsdonks­veer: geschrok­ken bewoners horen gasflessen ontploffen

8 januari RAAMSDONKSVEER - Bij een grote brand in Raamsdonksveer is woensdagavond één persoon gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brand woedde in een loods aan de Boterpolderlaan, waar auto's staan opgeslagen. Rond 22.30 uur wordt gemeld dat de brand onder controle is.