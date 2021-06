Dode en twee gewonden bij botsing in Gilze

Gemeente laat per ongeluk alle bermen Gilze kaal maaien

9 juni GILZE EN RIJEN - De bermen in het buitengebied van Gilze en Molenschot zijn door een fout binnen de gemeente allemaal zo goed als kaal gemaaid. Geheel in tegenspraak met het ecologisch maaien waar de gemeenteraad vorig jaar nog een motie over heeft aangenomen. ,,Geklungel”, meent Guus van Roozendaal die de misser meldde.