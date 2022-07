Dode bij zwaar ongeval in Oosterhout: auto botst tegen boom, bestuurder komt onder lijnbus

Na 17 jaar verlaat David Vermorken de politiek in Gilze en Rijen voor de liefde en een baan als wethouder in Twente

GILZE EN RIJEN - Campagneleider, commissielid, raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker. David Vermorken heeft in de afgelopen zeventien jaar heel wat politieke functies gehad in de gemeente Gilze en Rijen. Dat is nu afgelopen, voor de liefde vertrekt hij naar Hengelo.

