Documentaire over Haaykaantse bouwclubs in de maak: ‘Vriendschap en rivaliteit in hechte dorpsgemeenschap’

beschouwing Affaire ‘regenboog­ze­bra­pad’ ontploft in eigen gezicht GroenLinks

OOSTERHOUT - GroenLinks in Oosterhout likt de wonden. De affaire rond het vertrek van raadslid Ümit Güler (34) is ontploft. De partij keerde zich tegen Güler, die het niet eens was met een motie voor een regenboogzebrapad. Maar haalt GroenLinks daarmee de eigen kernwaarden niet onderuit?

7 november