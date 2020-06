Docenten Dongemond Made bezoeken alle geslaagden thuis: ‘Leuker dan gebeld worden’

Van Erp is er al de hele ochtend mee bezig. Rijdt van hot naar her. Naar Wagenberg, Zevenbergschen Hoek, Zevenbergen, Terheijden, Den Hout, Made zelf en meer. 24 adressen staan er op zijn lijstje. ,,Het is leuk om het zo te doen. Bij sommigen is het huis aangekleed en is er familie, of staan opa en oma of de buren buiten te wachten. Je ziet cadeaus, taart en feest. Je voelt dat de spanning overal aanwezig is en er eindelijk uit kan", legt hij uit.