DNA-spoor in verkrachtingszaak leidt na 20 jaar naar buurjongen; 3,5 jaar cel geëist

,,Ik vind het verdrietig, maar volgens mij was hij het niet'', zei ze echter. Maandag eiste officier van justitie Mark de Graaf in de rechtbank in Breda toch 42 maanden cel tegen een 42-jarige man uit Dongen.

De verdachte zelf zei ook dat hij haar niet had verkracht.

Gestommel

De vrouw werd verkracht op 19 mei 1997. Ze hoorde rond half twaalf 's avonds gestommel en toen kwam een man haar slaapkamer binnen. Daar werd ze verkracht en geslagen. Ze bloedde nog toen de politie kwam.

Ze had de dader niet in het gezicht kunnen zien. Het onderzoek van de poltie leverde in 1997 niets op. Wel werd het DNA uit het sperma opgenomen in de landelijke DNA-databank.

DNA

Dat leverde twee jaar geleden ineens een match op. De man die destijds 22 was en twee deuren verderop woonde. Hij werd veroordeeld vanwege de mishandeling van zijn ex en daarom werd standaard zijn DNA afgenomen.

Vrijwillige basis

De verdachte gaf echter aan dat hij de vrouw niet had verkracht. Wel hadden ze seks gehad, maar dat was op vrijwillige basis.

Hij 22, zij 69: de officier van justitie vond het ongeloofwaardig. Mede ook omdat de vrouw pertinent beweert dat de twee nooit seks hebben gehad. Voor advocaat Paul Groenhuis is dat geen argument. ,,Ze schaamde zich. Moet je dan op je 88ste nog bekennen dat je het met de buurman deed?''

Vriend

Nog iets vreemds in de zaak. De verdachte noemde de naam van een vriend aan wie hij ooit zou hebben verteld dat hij het met een vrouw van zeventig had gedaan. Die vriend beweerde echter dat dat helemaal niet was verteld. ,,En anders had ik dat zeker onthouden'', verzekerde hij.

Fysiek

De vrouw zelf was maandag fysiek niet in staat om te komen. Ze liet wel een woordvoerder van Slachtofferhulp haar verklaring voorlezen. ,,Ik durfde niet meer naar bed in de periode na die verkrachting. Ik zat tot diep in de nacht in de woonkamer. Toen ik hoorde wie het moet zijn geweest, stond ik perplex. Mijn buurjongen, ik begrijp het niet.''