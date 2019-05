Dj Steve Void uit Oosterhout: 22 jaar en nu al mentor voor jong talent

‘Molenaar is niet iets wat je even met een cursusje wordt’

12:34 DONGEN - Genoeg mogelijkheden om eropuit te trekken, afgelopen weekend. Beetje fris, maar dat hield bijvoorbeeld de molenliefhebbers niet tegen. et was weer Nationale Molendag (weekend eigenlijk), en ook de Koningin Wilhelmina in Dongen opende de deuren. De korenmolen uit 1893 is sinds een jaar of vijf bezit van Piet Kerkhof.