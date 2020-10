Dj's 3FM lopen door de regio voor corona-editie Serious Request: check hier de route

Checkpoints

Vanwege het coronavirus verloopt de wandeltocht van bijna vijfhonderd kilometer anders dan afgelopen jaren. Zo worden er geen checkpoints ingericht langs de route. Dat betekent dat voor de plaatsen die worden aangedaan, een iets kleinere rol is weggelegd dan de vorige keren. Nieuw dit jaar is dat mensen thuis een etappe kunnen meelopen en daarmee geld inzamelen voor het Rode Kruis.

Onze regio

De tiende etappe van de wandeltocht, van Udenhout naar Dongen, brengt de dj's op maandag 21 december naar onze regio. De volgende etappe is van Dongen naar Hank. Deze route loopt via Oosterhout en Raamsdonksveer. Dinsdag 22 december gaat de tocht verder vanuit Hank, via Dussen naar de gemeente Altena.

Het is niet voor het eerst dat tijdens Serious Request: The Lifeline deze regio wordt bezocht. In 2018 - de eerste editie nadat 3FM was gestopt met het Glazen Huis - wandelden de dj’s onder meer door Breda en Oosterhout. Vorig jaar ging de route via Drimmelen naar Waspik.