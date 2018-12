Dixi's buiten: te weinig toiletten in fonkelnieuw cultureel centrum Cammeleur in Dongen

DONGEN - De Cammeleur, het nieuwe cultureel centrum in Dongen, blijft een zorgenkind. Na lekkages, klemmende deuren en problemen met de akoestiek komen er nu klachten over de gebrekkige toiletvoorzieningen. Er zouden te weinig wc’s zijn.

Een week geleden bleek dat volgens ingewijden tijdens de Qmusic Foute Party in De Cammeleur. Er waren zeker vijfhonderd bezoekers. Alleen vrouwelijke bezoekers konden binnen terecht voor een wc-bezoek. De mannen moesten daarvoor naar buiten waar De Cammeleur in overleg met de organisatie van het feest dixies (mobiele urinoirs) had geplaatst.

Drukke avonden

Het multifunctionele complex beschikt op de begane grond over een toiletruimte voor mannen met daarin vier urinoirs en een gewone wc. Voor de vrouwen is er een ruimte met daarin vier wc’s. Kritische bezoekers van De Cammeleur zeggen dat dat veel te weinig is. Op drukke avonden kunnen er tegen de duizend mensen terecht in De Cammeleur.

Een bijkomend probleem voor de bezoekers is dat de wc’s bij de bibliotheek op de tweede verdieping tijdens evenementen beneden niet gebruikt mogen worden. Een ander probleem is dat de wc’s beneden weer betrekkelijk ver van de grote zaal liggen. Bij hoge nood en grote drukte is dat niet echt handig.

Oplossing

Verantwoordelijk wethouder René Jansen zei deze week tijdens een persgesprek op het gemeentehuis dat hij bekend is met het probleem, maar dat de gevonden oplossing volstaat. Volgens Jansen zullen ook tijdens andere drukke avonden in De Cammeleur buiten dixi’s geplaatst worden.