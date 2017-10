Dit zijn de topsporters, vrijwilligers en cultuurtoppers in gemeente Waalwijk

Speler schopt scheidsrechter tegen hoofd, wedstrijd Raamsdonk gestaakt

11:36 De wedstrijd tussen OMC en Raamsdonk in de vierde klasse C is zondag bij een 0-2 voorsprong voor de bezoekers gestaakt. Al na 29 minuten maakte de Dordtse scheidsrechter Jester Francisca een voortijdig eind aan de ontmoeting, nadat hij was geschopt door OMC-speler Furkan Caliskan.