Dit zijn de mensen die Floraliatuin in Oosterhout tweede leven geven

Graveleyn (oud-gevangenisbewaarder) is geen onbekende in Oosterhout: hij runt daar al kringloopwinkel 't Klappeijke. Met Floralia Park erbij runt Graveleyn nu drie kleinschalige zorglocaties in de regio. Bij Floralia kwam hij terecht via een van zijn medewerkers, de Oosterhoutse Elles Pijnenburg.



Graveleyn zag de groene oase aan de Beneluxweg als perfecte locatie voor dagbesteding en andere activiteiten. ,,De insteek van de dagbesteding is dat cliënten samen met vrijwilligers en onder professionele begeleiding aan de slag gaan. Waarmee? Het is net waar iemand plezier aan beleeft; van het onderhoud van de tuin tot het helpen bij een activiteit.''



Floralia Park telt nu drie cliënten, maar dat moeten er snel meer worden. Dagelijks is er plaats voor 20 tot 25 cliënten. Dat hoeven niet alleen Oosterhouters te zijn met problemen of beperkingen; ook iemand die eenzaam is of zich verveelt is welkom. Het team richt zich daarbij op de groep van 20 tot en met 40 jaar. Graveleyn: ,,Dat betekent niet dat ouderen niet welkom zijn. Maar voor die doelgroep zijn er meer voorzieningen.''



Floralia Park moet behalve voor zorg vooral ook een plek zijn voor plezier. Zo wil Graveleyn van het tuincafé een 'huiskamer' maken. Ook biedt de tuin ruimte voor initiatieven van wijkbewoners. Graveleyn: ,,We gaan zelf ook evenementen houden. Zo denken we na over een soort Palm Parkies, met bands uit de buurt. et moet hier gaan bruisen.''