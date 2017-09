Dit weekend is het NK sur place in Den Hout: wie kan heel lang stilstaan met een fiets?

DEN HOUT - Sur place. Een bekende uitdrukking in de wielerwereld. Het is zo goed als stilstaan met de fiets, vaak voorafgaand aan een explosieve sprint. In Den Hout houden ze komende zaterdag het Nederlands Kampioenschap sur place. Wel een officieus kampioenschap, benadrukt Arjen van Drunen namens de organisatie. "Want anders moeten we het echt via de KNWU aanvragen."

Verenigde Staten

Het idee voor een wedstrijdje stilstaan is 'gejat' uit de Verenigde Staten. Toch gaat het niet enkel om de sur place. "De renners moeten tussen de 0 en 5 minuten stilstaan. Dus in de trappers blijven en niet de grond aanraken met de voeten. Op een willekeurig moment is het startschot en dan volgt een ronde over de Houtse Heuvel. Wie in deze ronde als eerste over de finish komt, wint het NK."

Sprintersbenen

Volgens Van Drunen is het geen optie om de renners alleen te laten sur placen. "Sommige mensen kunnen echt heel lang stilstaan. En dan is het lang om naar te kijken voor het publiek. Daarom kiezen we voor een ronde van 1 kilometer volle bak. Daar kunnen mensen aan meedoen zonder hele goede conditie, maar wel met snelle sprintersbenen. De start vindt plaats in een grote startvak. Doordat het een korte wedstrijd is kunnen de renners later ook in andere categorieën deelnemen."

Kermiskoers

De organisatie van de wielerkoers in Den Hout is een samenwerking tussen de wielervrienden van Team Munnemoat en de kermisgroep Den Hout. In de aanloop naar het NK sur place is een promotiefilmpje gemaakt waarbij een verband wordt gelegd: de gezelligheid van de kermis gecombineerd met de sport. Het NK sur place begint om 17.30 uur, om 18.00 uur is de ronde voor 'lokale helden'. Het derde en laatste onderdeel is de kermiskoers Den Hout, vanaf 18.45 uur.