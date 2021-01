Dit Raamsdonkse bedrijf kweekt vergeten en hele kleine groenten

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de akkers op. Wat groeit er op West-Brabantse gronden en wie zorgt daarvoor? Vandaag: Cees en Janneke Klootwijk, die vergeten groente in ere houden en nieuwe smaaksensaties op de markt brengen.

Op ‘slechts’ 2,5 hectare verbouwen broer en zus Cees (48) en Janneke (41) Klootwijk 350 verschillende gewassen. Van groot tot klein. Tot heel klein kunnen we wel stellen, want een van Jannekes specialismen betreft de teelt van microgroenten. De kas van Cees en Janneke is een constant veranderende lappendeken. Aangezien er geteeld wordt in een zogenoemde koude kas, dat wilt zeggen zonder extra verwarming en niet op steenwol maar gewoon in de aarde, verandert het aanbod mee met het seizoen.

Witpuntradijs en mosterdkool

Een kleine greep uit de variëteit: postelein, micro-pastinaak, eetbare bloemen, snijbiet, raapstelen, witpuntradijs, gele- en paarse radijs, paarse spitskool, mosterdkool, kruiden, brave hendrik en suikererwt. Het zijn niet de meest gangbare gewassen die je hier vindt.

Cees en Janneke zijn in de wieg gelegd voor het tuindersvak. Tien dagen na haar geboorte stond Janneke al in een wipstoeltje op de sorteermachine. En op de dag dat Cees om twaalf uur geboren werd, stond zijn moeder om elf uur nog komkommers te sorteren.

Op het bedrijf, dat oorspronkelijk in Ridderkerk stond, werden ’s zomers komkommers en ’s winters sla en andijvie geteeld. Toen vader Klootwijk op 48-jarige leeftijd overleed, ging Cees al op zijn 19e samen met zijn moeder in het bedrijf. Janneke maakte een omweg via enkele studies en kwam in 1999 in het bedrijf terecht. Het middelste kind van de familie Klootwijk, Gerard (47), besloot vrachtwagenchauffeur te worden. Maar hij is ook nu nog om de andere week in de kas te vinden.

Quote Er zat per ongeluk een aantal paksoi­plant­jes tussen de geleverde sla- en andijvie­plan­ten Janneke Klootwijk De eerste ‘exoot’ die in de kas kwam, was de paksoi. Indertijd nog weinig geteeld in ons land. ,,Dat is per toeval gegaan”, zegt Janneke. ,,Er zat per ongeluk een aantal paksoiplantjes tussen de geleverde sla- en andijvieplanten. En omdat we eigenlijk al besloten hadden te gaan stoppen met de andijvie, stelde Cees voor om het eens te proberen met de paksoi.” De paksoiproef pakte verrassend goed uit.

In 2001 verhuisde het bedrijf naar Raamsdonk nadat Cees twee jaar eerder op een gemeentelijke voorlichtingsavond onaangenaam verrast werd toen hij zag dat het nieuwe waterschapgebouw pal op de plek van hún bedrijf stond ingetekend. Omdat het vanwege de schaalvergroting in de tuinbouw lastig concurreren is vanuit een kleine kas, verkenden Cees en Janneke de nichemarkt.

Onbekende groentesoorten

Vergeten groenten, onbekende ondersoorten en eetbare bloemen maken hun opwachting. ,,Ik heb veel gereisd”, legt Janneke uit. ,,Daarbij ben ik veel voor ons land onbekende groentesoorten tegengekomen. Telkens als we weer wat nieuws tegenkwam zeiden we: zullen we dat ook gaan doen.” Gesterkt door de eerste successen met zogenoemde vergeten groenten, ging Janneke op zoek. ,,Aanvankelijk gewoon door te googlen. Later ben ik er ook oma’s kookboeken en culinaire tijdschriften bij gaan pakken om te kijken wat ik daar nog in kon vinden.”

Volledig scherm Janneke Klootwijk toont een mini-wortel © Pix4Profs / Jan Stads

Brandnetels voor in de soep

Quote Spuiten doen we niet, met uitzonde­ring van één biologisch middel ter bescher­ming van een bepaalde radijs Janneke Klootwijk Naast broer Gerard en één vaste kracht werken er in de weekend enkele scholieren mee. Zij zijn deze dag vooral druk met schoffelen. En daarmee kunnen ze goed vooruit, in een kas waarin alles in de grond aangeplant is. Al hoeft niet álles eruit. Zo mogen de brandnetels gerust tussen de radijsjes groeien. ,,De brandnetels verkoop ik óók”, zegt Janneke. ,,Voor thee of voor in kaas. Het zou toch zonde zijn deze dan weg te halen.” Voor iemand met een meer traditionele tuindersopleiding zoals Cees is dat af en toe even slikken. ,,Onze planten mogen hun eigen ritme aanhouden”, zegt Janneke. ,,Spuiten doen we niet, met uitzondering van één biologisch middel ter bescherming van een bepaalde radijs. De rest van de gewasbescherming laten we over aan de insecten en de vlinders.”

Het grootste deel van de gewassen die Cees en Janneke produceren, leveren ze aan de horeca. Aan restaurants, die onder leiding van chefs, hun klanten graag nét iets anders dan anders voor willen schotelen en daarbij graag werken met producten met het keurmerk Planet Proof. Via een van haar afnemers werdJanneke in 2006 op het spoor gezet van de microgroenten. Enorm vullend zijn ze niet, de zes millimeter lange worteltjes of pastinaakjes. Apart en decoratief zijn ze des te meer.

Planet Proof Op het prikbord in de kantine prijkt het certificaat dat bewijst dat er hier volgens het Planet Proof keurmerk geteeld wordt. Het heeft nog best wat voeten in aarde gehad voor deze erkenning er kwam. Niet omdat de teelt niet duurzaam gebeurde, maar simpelweg omdat de protocollen van het keurmerk niet bedacht waren op een bedrijf met zoveel verschillende gewassen. En dan ook nog eens zoveel weinig voorkomende gewassen. Uiteindelijk moest er over alle bloemen, planten en kruiden iets gezegd en geschreven worden voor het bedrijf de stempel Planet Proof kreeg.

Verrassingsboxen

Het afgelopen – en nog steeds voortdurende – coronajaar, had met de sluiting van de horeca dramatisch kunnen zijn, gelet op de afzetmarkt van het Raamsdonkse bedrijf. Ware het niet dat Janneke niet voor een gat te vangen is. ,,In de eerste lockdown ging de Belgische horeca als eerste dicht waarna alle Belgische klanten hun bestelling afbelden. Ik dacht: dat gaat hier ook gebeuren.” Janneke komt al vrij snel met het idee verrassingsboxen samen te gaan stellen. Vijf keer groente en een extraatje voor de klant om uit te proberen. ,,En om eerlijk te zijn lopen ze als een tierelier”, zegt ze.

Quote Om eerlijk te zijn lopen de verras­sings­boxen als een tierelier Janneke Klootwijk

Tegen de tijd dat de horeca weer op volle kracht mag gaan draaien zal het nog een gepuzzel worden om aan alle vraag te gaan voldoen, zo schat Janneke in. Ook op andere vlakken maakt worden uit nood mooie ideeën geboren. Zo gaan de eetbare bloemen nu naar een bedrijf dat er jam, gelei of bloemenzout van maakt. Vooral van dat laatste is Janneke zelf erg gecharmeerd geraakt. ,,Dat gebruik ik tegenwoordig zelf overal door- en overheen.”

