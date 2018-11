In de begrotingsvergadering passeerden tal van onderwerpen de revue als verhoging van de ozb om de vele plannen te kunnen betalen, woningbouw versnellen en uitkeringsfraude strenger aanpakken. Maar het heikele punt was de motie van het CDA over het onderzoek naar de gezamenlijke huisvesting. De raad gaf het college de opdracht om volgens de afspraak bij de ambtelijke fusie van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in 2016 om voor 2018 te weten hoe het moet met gezamenlijke huisvesting voor ambtenaren. Gevoelig natuurlijk. Recent bleek dat dit onderzoek door het ABG-bestuur een jaar was uitgesteld na een zienswijze van Baarle-Nassau. Onterecht, omdat in de begroting een jaar eerder het besluit al was genomen.