Dit is waarom De Winkel in Oosterhout Winkelier van het Jaar in Brabant is

OOSTERHOUT - ,,We hebben hem!! We hebben goud! We hebben de beker!! We zijn Winkelier van het Jaar 2019, van de provincie Noord Brabant!!!” Susan Pooye van De Winkel in Oosterhout kan deze donderdag haar geluk niet op.

,,Ik vind het zo'n compliment! We zijn pas twee jaar open en nu dit al, in deze tijd.” Ze somt op wat volgens haar de sleutel van het succes is: ,,Van alles: we zijn een heel enthousiast team, we verlenen heel veel service, we pakken alles mooi in, en - heel belangrijk - gezelligheid, dat is zo belangrijk.”

Volledig scherm Net de andere cadeaus zijn er te vinden in De Winkel © De Winkel

Daarnaast is volgens haar veel te danken aan de producten die ze verkoopt: ,,We rijden de hele Benelux door, op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe merken, nieuwe gadgets - nét die andere kaasschaaf bijvoorbeeld. Geen eenheidsworst. Dat is waar we voor gaan.”

Ook een kapsalon

Pooye heeft al 23 jaar een kapsalon. Ze heeft De Winkel erbij getrokken toen het pand, naast haar kapsalon, leeg kwam. ,,Een tijdje daarvoor vertrok de laatste cadeauwinkel in Oosterhout. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Het leuke is dat je binnen van de ene naar de andere zaak kunt lopen. En naast ons is een brasserie met terras, dus dat werkt ook goed.”

Bij De Winkel, natuurlijk

Ook op social media is De Winkel erg actief. Pooye geeft een voorbeeld. ,,Wij hebben geen webshop, maar als klanten iets hebben gezien dat ze graag willen hebben, kunnen ze ons een berichtje op Facebook sturen en wij zorgen ervoor dat ze het kunnen komen halen. Bij De Winkel, natuurlijk.”

Nu voor de landelijke prijs