Dit is het reddingsplan van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk

Huub van Dijk is koning in het land der bieren

7:49 MADE - Van Groningen tot Utrecht, van café de Beurs in Oosterhout tot restaurant de Zwaan in Etten-Leur, van Mechelen tot een café in Sint Pauwels; overal in Nederland en België schenken ze de Wittekop, het bier van Madenaar Huub van Dijk. Nadat in september zijn frisfruitige 6,5 procent tot Lekkerste Bier van Brabant werd gekozen is daar een nieuwe bekroning op gevolgd: een gouden medaille op The Brussels Beer Challenge.