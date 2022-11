Dit is het programma tijdens Elfde van de Elfde in Oosterhout en omstreken

OOSTERHOUT EO - Na twee magere jaren staat er eindelijk weer een volwaardig carnavalsseizoen voor de deur - zo is de hoop dan toch. Oosterhout verwelkomt de nieuwe Prins Mienus XV en ook omliggende plaatsen presenteren deze week hun leutvorst. Wat staat er waar op het programma?

Oosterhout (Kaaiendonk)

Vrijdagavond rond 19:49 uur wordt Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XV van Kaaiendonk op de Markt in Oosterhout voorgesteld aan zijn volk. Er zal ook een nieuwe Nar ten tonele verschijnen.

Dorst (Kattegat)

Vrijdag 11 november viert stichting De Kater vanaf 20.00 uur het 11-11-feest in Eetcafé Pieter, met optredens van Jan Biggel en DJ Servy.

Den Hout (Kluivenduikersrijk)

Carnavalsstichting De Kluivenduikers trapt het seizoen vrijdagavond af met een 11-11-feest in dorpshuis Den Brink in Den Hout, vanaf 20.11 uur.

Dussen (Klaiendam)

Klaiendam viert het jaarlijkse 11-11-Bal op vrijdag 11 november vanaf 21.00 uur in Eetcafé ‘t Pleintje. Dan wordt de nieuwe Prins gekozen en het Boerenbruidspaar gaat zich verloven.

Hank (Knusterooierslaand)

De Knusterooiers vieren 11-11 met een 11-kamp op 12 november. Na de competitiemiddag volgt een feestavond in dorpshuis 't Uivernest.

Waspik (Maoneblusserslaand)

Stichting Jeugdcarnaval Waspik opent het seizoen vrijdagavond bij het carnavalsmonument op het Dorpsplein. Voorafgaand is er een lampionnenoptocht van SCC Den Bolder naar het monument, verzamelen om 17.45 uur.

Dongen (Peeënrijk)

In Dongen barst op zaterdag 12 november na de bekendmaking van de nieuwe prins of prinses en de hofhouding het 11-11 feest los in De Cammeleur. Aanvang: 20.00 uur.

Raamsdonksveer (Faantelaand)

Faantelaand maakt op vrijdag 11 november de opvolger van Prins Jacobus d'n 26e bekend. ‘Prinseroile oep d'n kiosk’ begint om 19.45 uur op het Heereplein.

Made (De May)

De Mayenèrs openen het carnavalsseizoen op zaterdag 12 november om 18.55 uur met de installatie van Prins Tommes dun Irste op het Raadhuisplein. Daarna volgt om 19.30 uur de Schrètstraid in The Pub and Churchill.

Hooge Zwaluwe (Berenland)

Carnavalsvereniging de Zwallekers viert de opening van het carnavalsseizoen op vrijdag 11 november met een Hollandse Avond in ontmoetingscentrum De Zonzeel. Aanvang: 20.30 uur.

Lage Zwaluwe (Biesboschrakkersrijk)

De Biesboschrakkers strijden op zaterdag 12 november vanaf 20.00 uur in restaurant ‘t Roer Om in teams om de 11e van de 11e Cup.

Rijen (Wringersgat)

De Rijense Carnavals Vrienden organiseren ‘de elfde van de elfde nieuwe stijl’. Bij café ‘t Rijens Vat is het vrijdag 11 november vanaf 20.30 uur ‘gewoon een avond groot feest om carnaval te starten’.

Gilze (Dringersgat)

In Gilze blikken ze op het Bisschop de Vetplein vanaf 20.11 uur met een Dringersgat polygoon journaal terug op bijzondere carnavalsjaren en kijken ze met een nieuwe prins vooruit.

Molenschot (Papslokkersgat)

Loopt er in Molenschot in het vijftigste carnavalsjaar een prins of prinses voorop in de polonaise? Dat wordt duidelijk tijdens het Paplepelbal op vrijdag 11 november vanaf 19.00 uur bij Bij Baans.

Geertruidenberg (Potteschijtersland)

In Geertruidenberg is afgelopen zaterdag al bekendgemaakt dat Prins Willem d'n Ellufde de komende drie jaar voorop gaat in de polonaise.

Raamsdonk (Den Haaykaant)

De nieuwe Prins Carnaval van Den Haaykaant wordt onthuld op zaterdag 12 november vanaf 20.00 uur tijdens het Prinsenbal bij Café De Schipper.