Dit is het nieuwe huiskamerrestaurant op de Markt in Geertruidenberg

Timo en Mikki zaten vast op de Filipijnen: ‘Azië staat bovenaan de lijst, maar de volgende vakantie wordt de Katjeskel­der’

21 augustus OOSTERHOUT - Timo van Gils (26) en Mikki Stadhouders (21) togen in februari naar de Filipijnen. Een rondreisje van drie weken over de eilandengroep, met als laatste stop Siargao. ,,Daar hadden we een mooi huisje. Uitzicht op zee, nog even genieten van de rust.” Maar toen ging het eiland in lockdown.