Dit is het jaar van regio Oosterhout in 12 foto’s: van dubbel carnavalsfeest tot heftige cyberaanval

Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in Oosterhout en omstreken dit jaar? In dit foto-overzicht blikken we in 12 foto’s terug op de afgelopen 12 maanden.

JANUARI - Strenge lockdown

De deuren van woonzorgcentrum Vitae in Rijen zijn gesloten vanwege de coronamaatregelen, zoals die van zoveel gebouwen in het land. Eind januari komt er eindelijk wat meer lucht in de regels.

Volledig scherm © Pix4Profs-Ron Magielse

FEBRUARI - Carnaval

Vlak voor carnaval staat het licht op groen om weer te feesten. Na een lange coronaslaap ontwaakt Kaaiendonk. Te vroeg voor de Grote Optocht: die volgt met Pinksteren.

Volledig scherm © Pix4Profs/Edwin Wiekens

MAART - Verkiezingen

Overal in het land zijn de lokale partijen de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. In Oosterhout wordt Gemeentebelangen opnieuw de grootste.

Volledig scherm © Pix4Profs / Casper van Aggelen

APRIL - Vluchtelingenopvang

Oosterhout verbouwt een deel van het stadhuis om Oekraïners in op te vangen. Er is plek voor 70 vluchtelingen. Ook elders in de regio worden opvangplekken ingericht.

Volledig scherm © Pix4Profs / Johan Wouters

MEI - Sluiting scholen

De enige basisschool in Hulten, De Drie Musketiers, sluit in 2024. Te weinig leerlingen. Om dezelfde reden gaat ook De Noorderpoort in Dongen op slot, dit jaar zelfs al.

Volledig scherm © Pix4Profs/ Ramon Mangold

JUNI - Hoop voor stichting MVI

Twee nieuwe bestuurders bij stichting Mobiliteit voor Iedereen zetten alles op alles om het busvervoer voor mensen met een beperking overeind te houden na fraude. Dat lukt niet, de stichting gaat alsnog failliet.

Volledig scherm © Pix4Profs/ Ramon Mangold

JULI - Witte rook in Geertruidenberg

Na vier maanden heeft eindelijk ook Geertruidenberg een nieuw college. Een eerder voorgestelde minderheidscoalitie werd getorpedeerd, waarna Helmi Huijbregst de partijen uit de impasse moest trekken.

Volledig scherm © Gemeente Geertruidenberg

AUGUSTUS - Spaanse wielergekte

De Vuelta kleurt West-Brabant deze maand rood, met op 21 augustus start- en finish in Breda. In de weken vooraf is er al van alles te doen rondom het wielerfestijn en op de dag zelf is het druk langs de route.

Volledig scherm © Pix4Profs / Casper van Aggelen

SEPTEMBER - Vertrouwelijke gegevens in gevaar

Ruim een maand na de cyberaanval op Colosseum Dental Benelux in Oosterhout - waarbij 120 tandartspraktijken werden platgelegd - is nog niet bekend wat er met de gevoelige patiëntendata is gebeurd.

Volledig scherm © Colosseum Dental

OKTOBER - Vermissing met treurige afloop

Op 17 oktober verdwijnen Sanne (26) en Hebe (10) als ze onderweg zijn van Raamsdonksveer naar Vught. Een intensieve zoektocht bij Raamsdonk en Waspik volgt. Tevergeefs, ze zijn verongelukt bij Den Bosch blijkt later.

Volledig scherm © ANP

NOVEMBER - Opvang in asielboot

In de haven van Lage Zwaluwe arriveert de asielboot, waarop 144 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. Andere gemeenten in de regio hebben al veel eerder dit jaar voor opvang gezorgd.

Volledig scherm © Pix4Profs-Ron Magielse

DECEMBER - Verdwijnen schoolbussen

Scholieren en ouders van Curio Prinsentuin tekenen massaal de petitie om ervoor te zorgen dat de vmbo-school in Andel ook in de toekomst met de bus bereikbaar blijft. De provincie wil schoolbusdiensten schrappen.

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann