Dit gaat er veranderen in het centrum van Terheijden

Nieuw in de plannen: ook de Polderstraat wordt meegenomen. Maar wat gaat er nu eigenlijk precies veranderen?

1. Auto's zijn te gast

De ruimte voor de totale weg is overal 5,80 meter. Aan beide kanten van de weg komen verhoogde trottoirs te liggen. De weg zelf bestaat uit fietsstroken aan beide kanten. Dat betekent dat de fietsstroken ook als rijbaan gebruikt moeten worden als er verkeer van de andere kant komt. Op veel plekken op het trottoir komen bovendien hegjes, om extra groen te verkrijgen in de dorpskern. Die hegjes zorgen ervoor dat het visueel erg smal zal lijken, wat ervoor zal zorgen dat de maximumsnelheid van 30 gehandhaafd zal blijven. Bovendien zal het geen voorrangsweg meer zijn. Verkeer van rechts krijgt dus overal voorrang. De plannen zorgden in De Cour voor wat angst: is het wel voldoende om automobilisten af te remmen? De gemeente krijgt wat meer budget om handhavend op te treden. ,,Maar dat geldt voor de gehele gemeente. De straten in Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe zijn nóg smaller", weet wethouder Jan-Willem Stoop.

2. Zware landbouwwerktuigen blijven welkom

Tot irritatie van de bewoners blijven zij gewoon door de dorpskern rijden. Rekening is gehouden met de bochten, die iets wijdser genomen kunnen worden. De vraag of de alternatieve route die straks geldt als de straat overhoop ligt aan te wijzen als definitieve route, werd door wethouder Stoop van de hand gewezen. ,,Dat zou betekenen dat het over de N285 gaat. Die weg is van de provincie, die gaan daar echt over. Daar hebben wij geen enkele invloed op.”

3. Geen asfalt meer, wel meer groen

Volledig scherm Centrumplan Terheijden Dorpsstraat Bron: Aura Raamsdonksveer © Aura Raamsdonksveer Geen asfalt, maar klinkers die eenzelfde akoestiek hebben als asfalt. De trottoirs krijgen de klassieke gebakken stenen. De keuze voor deze steensoorten komt voort om vooral een dorpsgevoel te behouden. ,,Er zijn een aantal thema's waar we rekening mee gehouden", legde Stoop uit. ,,Uitstraling, groenere inrichting, parkeren, klimaat, elkaar ontmoeten, toegankelijk en veilig.”



Bij de Polderstraat worden een tweetal bomen verwijderd en meer bosjes geplaatst. Dat levert meer lucht en licht op. ,,Groen toevoegen zorgt voor meer sfeer", legt Wim Kapitein van de gemeente Drimmelen uit. Eerst was het plan om extra lijbomen te plaatsen op de route, maar daar wordt nu vanaf gezien. De bestaande lijbomen blijven overwegend staan. Langs de route komt sfeervolle verlichting. Molen De Arend krijgt een iets ander wegdek om de bijzonderheid te benadrukken. Het wordt meer ingericht als een pleintje, wat het verkeer eveneens afremt.

4. Parkeren aan het Dorpsplein

Aan het Dorpsplein vervallen een viertal parkeerplekken ten gunste van de uitstraling van een dorpsplein. Het plein wordt opgedeeld in vakken. Gekozen is om voor de kerk de rust te behouden en voor restaurant De Buren is er een mogelijkheid tot terras. Ook met de jaarlijkse kermis wordt daar rekening gehouden. ,,Nu is het een parkeerplaats, maar het moet een verblijfsplek worden", duidt Kapitein. Op termijn overweegt de gemeente alle parkeerplekken er weg te halen. Dat wordt te zijner tijd gemonitord.

5. Riolering

Momenteel liggen er twee rioleringsbuizen onder de grond, die aan vervanging toe zijn. Dat zal er straks één worden, temidden van de straat. Als de straat open ligt, zal ook het Terheijdens Energie Collectief TEC er aan de slag gaan. ,,Er worden enorme hoge eisen aan gesteld door de gemeente", legt Martin van Moolenbroek uit. Bij huidige neerslag blijft er teveel water op straat liggen. Al het water moet bovengronds langs geulen op de weg zelf.