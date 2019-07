Dit betekent de vrachttaks voor Oosterhout

Drumfanfa­re Beatrix stopt na 64 jaar

10 juli ,,Met pijn in het hart", zegt secretaris Dennis Ariëns. ,,Het was onvermijdelijk. We lopen op 7 september tijdens het laatste muziekweekend nog een keer door de Dongense straten.” Wat al jaren overal in de regio te zien is, ging ook aan Dongen niet voorbij. Een lage aanwas van nieuwe leden. Dat houd je niet vol.